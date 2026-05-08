Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek Süper Lig yolunda yarı final bileti aldıkları play-off 1.tur maçından sonra yaptığı açıklamada, Süper Lig’e yükseleceklerini yinelerken, “Bu şehre bir söz verdik, sözümüzü yerine getireceğiz” dedi.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Takımımızın hırslı oyunu, tartışmaya fazlasıyla açık bir pozisyon nedeniyle iptal edilen mükemmel golümüz, 100 dakika boyunca susmadan takımının arkasında olan muhteşem camiamızla gerçekten iyi bir maç çıkardık.

Her maça final gözüyle bakmaya, son dakikaya kadar mücadele etmeye, sonuna kadar hak ettiğimiz Süper Lig için Çorum'umuzun bütün bileşenleriyle tek bilek; tek yürek olmaya devam edeceğiz.

Büyük ARCA Çorum FK Camiası; Birinci adım tamam. Sıradaki adımda Bodrum'u eleyeceğiz ve finale yükseleceğiz. Finalde Esenler Erokspor’u mağlup edip Süper Lig'e çıkacağız. İnanmaya, mücadele etmeye, takımımızın, teknik ekibimizin ve yönetimimizin sonuna kadar arkasında durmaya devam.

Kenetlenen şehirler tarih yazar demiştik. Tarih yazdık, yazıyoruz, yazmaya devam edeceğiz. Biz bu şehre bir söz verdik, sözümüzü yerine getireceğiz. Bu galibiyet muhteşem taraftarımıza armağan olsun” ifadelerini kullandı.