Keçiörengücü maçında Arca Çorum FK’yı yarı finale taşıyan golü 20.dakikada penaltıdan atan Fredy, bu sezon kullandığı 4.penaltıyı da gole çevirdi.
Ara transfer döneminde Bodrum FK’dan transfer edilen Angolalı 10 numara, Muğla ekibinde bu sezon 2’si penaltıdan 5 gol atarken, Arca Çorum FK’daki gol sayısını da 5’e çıkartıp toplam 10 gole ulaştı.
Çorum FK formasıyla ilk penaltı golünü 26 Nisan’da, Sakaryaspor maçında atan Fredy, Keçiörengücü karşısında kazanılan penaltıyı da 20.dakikada yaptığı soğukkanlı vuruşla gole çevirerek takımını yarı finale taşıdı.
Muhabir: Haber Merkezi