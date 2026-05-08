CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Arca Çorum FK’nın Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek play-off yarı final bileti alıp Süper Lig’e bir adım daha yaklaştığı karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Çorum’un adı artık futbolun en üst sahnesinde yankılanmaya çok yakın” dedi.

Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen milletvekili Tahtasız, “Sahamızda Ankara Keçiörengücü’nü mağlup ederek Süper Lig’e bir adım daha yaklaşan şehrimizin gururu Çorum FK’mızı yürekten kutluyorum.

Bu büyük zaferde alın teri döken futbolcularımıza, inançla yöneten teknik heyetimize ve 90 dakika boyunca tek bir an susmadan takımımızı destekleyen cefakâr taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Çorum’un adı artık futbolun en üst sahnesinde yankılanmaya çok yakın! Hep birlikte, omuz omuza, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla bu yürüyüşü sürdüreceğiz. Yaşasın Çorum FK” ifadelerini kullandı.