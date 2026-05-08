Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, play-off’tan Süper Lig’e çıkacak takımı belirleyecek play-off takviminde Arca Çorum FK ile Bodrum FK’yı karşı karşıya getirecek yarı final maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarı finalin ilk maçı 11 Mayıs Pazartesi günü, Bodrum İlçe Stadı’nda, rövanşı ise 15 Mayıs Cuma günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak. İki karşılaşma da saat 20.00’de başlayacak olup, tur atlayan taraf 24 Mayıs Pazar günü, Esenler Erokspor’la Konya’da Süper Lig’e yükselme maçı oynayacak.