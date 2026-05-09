Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek “Atatürk Kupası Futbol Turnuvası” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arıcı, Çorum Valiliği koordinasyonunda ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 16 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek organizasyona 2017, 2018 ve 2019 doğumlu sporcuların katılacağını belirterek, turnuvanın sonuç odaklı değil; dostluk, kardeşlik ve çocukların spor kültürü kazanması amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Turnuvada şampiyon olmayacağını ve her takımın 3 müsabaka oynayacağını belirten Ferhat Arıcı, “Biz burada çocuklarımızın skor baskısı yaşamadan müsabaka atmosferini tanımalarını, takım ruhunu hissetmelerini ve sporun kardeşlik yönünü yaşamalarını istiyoruz. Küçük yaşta kazanılacak tecrübenin çok değerli olduğuna inanıyoruz” dedi.

19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen organizasyona Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini vermelerinin anlamlı olduğunu ifade eden Arıcı, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan bu organizasyonun çocuklarımız için güzel bir hatıra olmasını istiyoruz. Atatürk Kupası’nı bundan sonraki süreçte her yıl Gençlik Haftası kapsamında geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Çorum ASKF olarak son dönemde Hitit Cup ve Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası gibi organizasyonları hayata geçirdiklerini belirten Arıcı, Atatürk Kupası ile birlikte Çorum’da geleneksel futbol turnuvası kültürünü büyütmek istediklerini söyledi.

Ferhat Arıcı açıklamasının sonunda, turnuvaya katılan tüm sporculara ve velilere teşekkür belgesi verileceğini ifade ederek, “Çocuklarımızın heyecanına ortak olmak isteyen tüm velilerimizi tribünlere bekliyoruz. Kazanmaktan çok dostluğun, kardeşliğin ve çocuklarımızın mutluluğunun ön planda olduğu güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.