Türk güreşinin unutulmaz isimleri, olimpiyat şampiyonları Mahmut Atalay ve Tevfik Kış anısına düzenlenen güreş müsabakaları, yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyon, sporseverlerin yanı sıra protokol üyelerinin de geniş katılımına sahne oldu. Programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Prof. Dr. Celal Taşkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, spor şube müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyonun onur konukları arasında ise merhum olimpiyat şampiyonları Mahmut Atalay’ın kızı Prof. Dr. Müberra Atalay ile Tevfik Kış’ın oğlu Timür Kış yer aldı. Duygusal anların da yaşandığı programda, efsane sporcuların hatıraları bir kez daha yad edildi.

Ata sporu güreşin tüm güzelliklerinin sergilendiği müsabakalarda sporcular, kıyasıya mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar sonunda, kendi sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler düzenlenen törenle ödüllendirildi.