Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bodrum İlçe Stadı’nda, saat 20.00’de başlayacak maçta Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını Denizli bölgesinden Murat Tuğberk Curbay ile Samsun bölgesinden Samet Çiçek yapacak. Ankara bölgesinden Burak Pakkan da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Alper Akarsu, Arca Çorum FK’nın 3 maçını yönetirken, kırmızı-siyahlı takım bu sezon Pendikspor’u 2-0, 2023-2024 Sezonunda Adanaspor’u (D) 3-0 mağlup ederek 2 galibiyet alırken, aynı sezon evinde Eyüpspor’a 3-2 yenildi.

BODRUM’UN 6 MAÇINI YÖNETTİ

Akarsu, Bodrum FK’nın ise 6 maçını yönetti. Muğla temsilcisi bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 yenilgi alırken, 2021-2022 Sezonunda, Sivas 4 Eylül’le deplasmanda oynadığı play-off maçında 0-0 berabere kaldı.