Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Arca Çorum FK’lı futbolcu Atakan Cangöz’ün cezası 10 Mayıs (bugün) itibariyle sona erdi. Cangöz, bugünkü Bodrum FK maçının kadrosunda yer alabilecek.
Aynı gerekçeyle 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Eren Karadağ’ın cezası ise 10 Ağustos’ta tamamlanacak.
Arca Çorum FK’daki 4.sezonunu geçiren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Cangöz, bu sezon 4 lig maçında 49 dakika, Kütahyaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 69 dakika süre aldı.
