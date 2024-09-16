Mustafa Özdemir ve eşi Meliha Özdemir'in biricik kızları Ebru Nida Özdemir, Feride-Osman Tunçay çiftinin oğulları Onur Tunçay ile hayatını birleştirdi. Mavi Ocak Latibule Tesisleri'nde düzenlenen nikah törenine genç çiftin ailelerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikâhını Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere kıyarken, davetliler geç saatlere kadar gönüllerince eğlenerek genç çiftçi mutlu gününde yalnız bırakmadılar.

ÇORUM HABER, Özdemir ve Tunçay ailelerini kutlar, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: RIFAT KARA