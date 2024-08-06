Buğday ve arpa deposunun yıllardır çiftçilere hizmetin olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Özdemir, “Halen de hizmet sunmaya devam etmektedir.Depomuzun haşerelerden korunması için satış zamanı gelmeden zaman zaman ilaçlama yaparak dezenfekte etmekteyiz .İlaçlamanın yapılması esnasında kapalı tutulması gerektiğinden geçici olarak kapatıldığı yoksa sosyal medyada ve Basın’da ifade edildiği gibi kapatılması söz konusu değildir” dedi.

“Çamur at izi kalsın mantığının tutmadığı aşikardır” diyen Oda Başkanı Özdemir, “Aksine TİGEM Genel Müdürlüğü ile tonlarca sertifika arpa ve buğday alımı için ön tahsisi yapılmış olup henüz sevkiyatların başlamadığı ayrıca fiyatların belirlenmediğinden dolayı satışa başlanılmamıştır” diye konuştu

TİGEM tarafından fiyatların belirlenmesi halinde satışların başlayacağına vurgu yapan Adem Özdemir açıklamasına şöyle devam etti; “Diğer taraftan Bölgemizde sertifikalı tohum ekimini yaygınlaştırmak amacıyla Sözleşmeli ektirmiş olduğumuz Arpa tohumunuda alımlarını yaparak sertifikalandırdıktan sonra satışa sunacağımızı, yine çiftçilerimize yardımcı olmak üzere Gübre bağlantıları yapılmış olup satışa sunulacaktır. Kamuoyuna Duyurulur”



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ