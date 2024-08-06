Köylerden gelerek Ticaret Borsası’nda ürün satışı yapan, dönüşte ise gübre ve tohumunu almak isteyen çiftçilerin Çorum Ziraat Odası’nın deposunun kilitli kapısı ile karşılaştığı dile getirildi.

Çiftçiye hizmet vermek amacıyla kurulan, gübre ve tohum satışı yapan deponun niçin kapalı olduğunu soran çiftçiler, “Bu deponun görevlisi, personeli var. Ancak her geldiğimizde depoyu kapalı görüyoruz. Hububat ürünlerimizi Borsa’da sattıktan sonra köyümüze giderken yeni sezona hazırlık amacıyla gübre ve tohumlarımızı alacağız ancak depoda hizmet verilmiyor. Bu duruma bir anlam veremiyoruz” görüşünü dile getidigetirdi.

Çiftçi, Çorum Ziraat Odası’nın hizmet kalitesini artırmasını, zaten zor durumda olan çiftçiye sahip çıkılmasını, sözde değil özde hizmet üretilmesini isteyerek oda yöneticilerini göreve davet etti.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ