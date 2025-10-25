29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Çorum semalarında görkemli bir gösteri uçuşu gerçekleştirilecek.

Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı jet uçakları, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı törenlerinde unutulmaz bir hava gösterisi sunacak.

27 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ PROVA UÇUŞU YAPILACAK

Gösteri uçuşu öncesinde, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.50’de Çorum üzerinde bir uçuş provası gerçekleştirilecek.

Prova uçuşu sırasında kısa süreli gürültü oluşabileceği belirtilirken, vatandaşların endişe duymamaları istendi

Muhabir: Haber Merkezi