Ziraat Odası Başkanı Özdemir konuyla ilgili bir açıklama yaparak Kuruluş Kanunun ilgili maddeleri gereği, kanuni yükümlülüklerini yerine getiren çiftçilerin e-Devlet aracılığıyla ‘Çiftçilik Belgesi Sorgulama’ sekmesinden “Barkodlu ve Karekodlu Çiftçilik Belgesi”ni alabileceğini ve bu belgeyi resmi tüm işlemlerinde kullanabileceğini açıkladı.

Adem Özdemir, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği işbirliği neticesinde, ziraat odalarımızca çiftçilerimize verilen “Çiftçilik Belgesi”; 26.01.2024 tarihi itibariyle, e-devlet kapısı aracığıyla çiftçilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Kuruluş Kanunun ilgili maddeleri gereği, kanuni yükümlülüklerini yerine getiren çiftçilerimiz; e-Devlet aracılığıyla ‘Çiftçilik Belgesi Sorgulama’ sekmesinden “Barkodlu ve Karekodlu Çiftçilik Belgesi”ni alabilecek ve bu belgeyi resmi tüm işlemlerinde kullanabilecektir. Alınan belgelerin doğruluğu; e-devlet üzerinde yer alan ‘Çiftçilik Belgesi Doğrulama’ ekranından, dijital olarak da kontrol edilebilecektir.

Dijital teknolojinin getirdiği imkânlardan üyelerimizin (çiftçilerimizin) de azami derecede yararlanabilmesi, işlerini kolaylaştırması ve zamanlarını tasarruflu kullanabilmesi için Birliğimizce e-devlet aracılığıyla verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi konusundaki çalışmalarımıza devam edilmektedir. E-devlete sunulan bu yeni hizmetin hayırlı olmasını diler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Not: Barkodlu ve karekodlu çiftçilik belgeleri, 23.01.2024 tarihinden itibaren üretilmeye başlandığından, sadece bu tarihten sonra verilen çiftçilik belgeleri e-devlet aracılığıyla alınabilecektir. Çiftçilerimizin bu belgeyi e-devlet üzerinden alabilmesi için yeni tarihli çiftçilik belgesi üretebilirsiniz. Bu yeniliğe imza atan tüm yetkililerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.”

(Haber Merkezi)