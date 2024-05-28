Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, son günlerde sokak köpeklerini konuşmaya devam eden vatandaşın, zamları, işsizliği, ekonominin bitme noktasına gelmesini, adaletsizliği unutmaya başladığına dikkati çekerek, “İktidarın oyununa geliyoruz. Gündemi yine iktidar belirliyor. İktidar bizi uyutuyor, biz sokak köpeklerini konuşmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

SOKAK KÖPEKLERİ ÖNEMLİ AMA… İKTİDARIN OYUNUNA GELİYORUZ

Özdel’in açıklaması şu şekilde: “Milli eğitim müfredatı değişti, biz sokak köpeklerini konuşmaya devam ediyoruz. Emekliler aç, özel okul öğretmenleri sefalet ücretine isyan ediyor, biz sokak köpeklerini konuşmaya devam ediyoruz. Üretim durmuş, ekonomi bitik, İMF kapıya dayanmış, biz sokak köpeklerini konuşmaya devam ediyoruz. Adalet bitmiş, katiller sokakta dolaşıyor, biz sokak köpeklerini konuşmaya devam ediyoruz.

Kısaca iktidar bizi uyutuyor, biz sokak köpeklerini konuşmaya devam ediyoruz. Sokak köpekleri önemli ama… yine iktidarın oyununa geliyoruz, gündemi yine iktidar belirliyor. Bu durum sefaletin, yolsuzluğun, haksızlığın ve hırsızlığın devam etmesine neden oluyor. Sonuçta tüm halk, doğa ve canlılar mağdur oluyor.”