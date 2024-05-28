İsrail askerlerinin başlattığı bombardımanın ardından çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar önceki akşam Hürrriyet Meydanı’nda biraraya geldi.



“Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD” sloganlarının atıldığı eylemde İsrail bayrağı da ateşe verildi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti. İsrail'e lanet okunan grup adına konuşan Mehmet Polat, Gazze'ye yönelik saldırıların 8 aydır aralıksız sürdüğünü belirterek tüm dünya ülkelerini saldırıları durdurmak için ortak hareket etmesi çağrısı yaptı.

İsrail tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara düzenlenen saldırıda 40'ın üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini belirten Polat; “Günümüzün Ebu Cehil’i Netentahu ve Joe Biden’dır. Mazlumların, çocukların, kadınların üstüne bomba yağdırıyorlar. Müslümanlar birlik içinde olmadığı için bunlar oluyor. Ama inanıyoruz ki katil Siyonist İsrail, Allah’ın da yardımıyla mağlup olacak” dedi.