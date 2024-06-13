Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği Meclisi'ni yeniden oluşturmak için 12 Haziran Çarşamba günü Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıdan sonuç alınamaması ile başa dönüldü.

Çiftçi Malları Koruma Birliği, kurulduğu 2 Temmuz 1941 tarihinden beri sık sık kamuoyunun gündemini meşgul ettiği biliniyor.

Çiftçi Malları Koruma Birliği konusundaki hukuk mücadelesi ile bilinen Avukat Ahmet Özdel, görevde bulunduğu dönemde icraatları ile gündemi meşgul eden önceki Birlik Başkanı Rafet Altunörs'ün görevi bırakması ile yerine bir yönetim oluşturmanın zorluğuna dikkat çekti.

Gelinen noktada ÇMKB'lerinin miadını doldurduğunu, kurulduğu 1941 yılından itibaren biri 2011 ve ardından 2018 yılında yapılan düzenlemelerin de bir işe yaramadığını vurgulayan Özdel, “Yıllardır devam eden mücadelemiz sonucunda gelinen nokta budur. Onlarca dava, hakkımızda ileri sürülen iftiralar bir yana vatandaşın soyulmasına ortak olanlar unutulmamalıdır.

Onlarca insanımıza icra takibi yapan, telefonla arayarak para toplayan, hiçbir hizmet üretmeyen bir kurumun lağvedilmesi gerekir. Bu konuda valiliğimize görev düşmektedir” dedi.

ÖZDEL SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Çiftçi Malları Koruma Birliği'nin 02.07.1941 tarihinde kabul edilen ve 4856 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe girerek yayımlanan 4081 sayılı kanun gereği kurulduğunu anlatan Özdel, 2011 yılında da Türkiye’de bir sorun haline geldiğini, hakkındaki şikâyetler nedeniyle bir değişiklik yapıldığını söyledi.

Özdel, “Bu değişiklik ile koruma istememe hakkı getirilmiş fakat buna rağmen uygulama eskisi gibi devam ettirilmiştir. 29.01.2011 tarihinde 27889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6213 sayılı kanuna göre, ‘Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez’ şeklinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe rağmen uygulama farklı yönde olmuştur. Yerel İdare Mahkemeleri bu birlikleri kamu kurumu gibi görüp koruma refleksi ile karar vermişlerdir” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM’DA MAĞDUR EDİLEN

ÇOK SAYIDA YURTTAŞ VAR”

Çorum’da bağ ve bahçesi olan yurttaşların Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na aidat ödeme gibi bir zorunluluğunun bulunmadığı görüşünü yineleyen Özdel, “Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği sanki vatandaşlara bir hizmet veriyor gibi açıklama yapmakta ve çiftçilerimizi yanıltmaktadır. Çorum’da tarım arazisi olmayan, Çorum merkez ilçede ikamet etmeyen kişilerin bu birliğe seçilmemesi gerekirdi. Fakat kurumların tamamen çıkar ve yakın akraba ilişkisi ile oluşturulması bu seçimin yapılmasına neden olmuştur” dedi.

Çorum’da Çiftçi Koruma Birliğini tarafından mağdur edilmiş onlarca vatandaşın bulunduğunu dile getiren Özdel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bilindiği gibi tapulu bir taşınmazın olması artık bu birlikle ilişki kurulması yeterli hale geliyor. Bu nedenle tarımsal üretim yap yâda yapma sanki koruma hizmeti verilmiş gibi aidat talep edilmektedir.”

“AİDAT ÖDEME ZORUNLULUĞU YOK”

Çorum Çiftçi Malları Korumu Birliği’nin artık anlamsız bir kurum olduğunu, hiçbir hizmet yapmadığını, aslında yapmasına imkân ve gerek olmadığını belirterek davalar açıldığını kaydeden Özdel, “Tüm ülkedeki bu mağduriyetler defalarca yasa teklifleri verilmesine neden olmuştur. Bu nedenle 2018 yılında kanunda bir değişiklik daha yapılmıştır.

Türkiye’nin her yanında kanayan bir yara haline gelen bu birliklere karşı defalarca kanun teklifini verilmiş ve en sonunda 19.04.2018 tarihinde 7139/1 sayılı kanun gereği 4081 sayılı kanunun 34. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliğe göre ‘Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez’.

Kanun maddesinde açıkça hizmet alanların isteği esas alınacağı belirtilse bile uygulamanın bu yönde olmadığı yine aynı tas aynı hamam uygulamaya devam edildiği bilinmektedir” dedi.

“İNSANLAR İCRA YOLUYLA MAĞDUR EDİLİYOR”

Birliğin icra ve avukat yolu ile Çorumlu vatandaşı mağdur ettiğini belirten Özdel şunları söyledi:

“Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın dilekçe vererek, artık aidat ödemek istemediğini ve hizmet almadığını ve almayacağını bildirmesi gerekir. Vatandaşlar bu dilekçeyi ya imza karşı ile birliğe teslim etsinler yâda iadeli taahhütlü göndersinler.

Onlarca insanımıza icra takibi yapan, telefonla arayarak para toplayan, hiçbir hizmet üretmeyen bir kurumun lav edilmesi gerekir. Bu konuda valiliğimize görev düşmektedir.

Bağ, bahçe, arsa, tarla sahibi vatandaşlarımıza da sesleniyor, Çiftçi Malları Koruma Birliği'ne dilekçe vererek, Çiftçi Malları Koruma Kanunu’nun 34. maddesine göre koruma hizmeti talep etmiyoruz diye dilekçe vererek aidat ödemekten kurtulabilirler.”

Editör: HABER MERKEZİ