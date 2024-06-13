

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin emekli üyesi eğitimci Hüseyin Erdemirci hayatını kaybetti.

Emekli eğitimci Canan Erdemirci’nin de eşi olan Hüseyin Erdemirci dün akşam vefat etti. Erdemirci’nin cenazesi bugün öğle namazının ardından Abdibey Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Çiftlik Mezarlığı’nda ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ