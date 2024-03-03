Çorum Yerel Seçim Platformu Başkanı Çetin Özdaş, Başkan Yardımcısı Ali Seçil ve platform üyesi Zübeyir Gün, Çorum Basın Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Erkan Karaca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Çetin Özdaş, Çorum şehir merkezinde sağlıklı bir yapılaşma olmadığından yakınarak, olası bir depremde çok sayıda binanın yıkılabileceğini veya ağır hasar görebileceğini dile getirdi.

Ülkemizde meydana gelen büyük depremleri örnek göstererek çok sayıda vatandaşın yıkılan binalar içerisinde hayatını kaybettiğini hatırlatan Özdaş, yöneticilerin Çorum’u depreme dayanıklı, hazırlıklı bir il haline getirmeleri gerektiğini vurguladı. Çetin Özdaş, geçmiş depremlerden ders alınmadığını ifade ederek, “Çorum’un geleceği karartılıyor” şeklinde konuştu.

İnşaat Mühendisi, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi, siyaset adamı ve iş insanı Çetin Özdaş, belediye başkan adaylarını kentsel dönüşüme, deprem altyapısını güçlendirici çalışmalar yapmaya, vatandaşları sağlam binalara teşvik etmeye davet etti. Yerel seçimlerine yaklaştığımız bu günlerde Çorum’da güçlü bir lobi oluşturmak, kentin temel sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla “Çorum Yerel Seçim Platformu” kurduklarını bildiren Özdaş, her siyasi partiye ve görüşe eşit mesafede olduklarını dile getirdi.

Çetin Özdaş, “Hepimiz Çorumlu olmakla ve Dünyanın merkezinde yaşamakla gurur duyuyoruz ancak bölgemizde her geçen gün daha da zayıfladığımızdan küçüldüğümüzden dolayı da üzüntülüyüz. Çorum’umuz M.Ö. 17. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olan Hattuşa’ya ev sahipliği yapan tarihi derinliği olan bir il olarak tarihi, kültürel yapısı itibariyle aslında turizmin başkenti olabilecek kapasitede çok güçlü bir şehirdir ancak böyle önemli bir il olmasına rağmen, sürekli katma değer üreten ve Türkiye'nin birçok yönden büyük potansiyelleri taşıyan çok özel ve çok değerli bir ili olmasına rağmen, istikrarlı bir şekilde sürekli büyüyen ve gelişen bir il olmasına rağmen, maalesef bizden çok daha küçük komşularımızın gölgesinde kalmaktan dolayı çok üzgünüz” diye konuştu.

Özdaş, “Son 40-50 yılda hızla değişen dünyada 40 yıl önce hazırlanmış ilkel nazım imar planını hala değiştirmeyen, önünü göremeyen, problemlerini çözmekte zorlanan, sosyal donatıları yetersiz, giderek sıkıntıya giren, şehir içi trafik sorunları olan, yarın bir deprem olsa Kahramanmaraş’ta olduğu gibi binlerce bina ve insanın zarar görebilecek yapı stoğuna sahip bir Çorum’da hep birlikte yaşıyoruz geleceğe küçülerek ve risklerle gidiyoruz. Buna itirazımız var. Evet Çorum Belediyesi geçmişte olduğu gibi bu günde güzel işler yapıyor ancak çok daha güçlü olmalı sorunları çok daha hızlı çözmelidir düşüncesindeyiz” şeklinde konuşarak yerel idarecilere bazı uyarılara bulundu.

Erkan Karaca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çetin Özdaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

Editör: BÜLENT USLU