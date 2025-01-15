Konser, düğün, şenlik ve kafe programlarının sevilen sanatçısı Özcan Serpinli’nin genç yaşta kazaya kurban gitmesi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Serpinli, bugün öğle namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Çorum‘un Mecitözü ilçesinde otomobilin devrildiği kazada Özcan Serpinli olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan Seyhan U. (46) ise yaralanmıştı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi