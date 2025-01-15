Kargı’nın Karaosmanlı köyü doğumlu olan Metin Akkuş, DOKAP Genel Müdürü de olan Hakan Gültekin’in Genel Başkanlığa seçildiği TSTK’da Genel Başkan Vekilliği görevini korurken, ayrıca Çorum’dan; Yasin Akça Denetleme Kurulu Başkanı, Hasan Sezer ve Dr. Semra Demirer de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı oldular.

Üsküdar Üniversitesi’nin Altunizade’deki yerleşkesinde yapılan Genel Kurul’a, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül de katıldı.

Önceki Genel Başkan, Karabük Milletvekili Cevdet Akay, görevi Hakan Gültekin’e gönül huzuru içinde devrettiğini söyledi.