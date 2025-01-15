Boğazkale Kaymakamlığı, tarihte iz bırakmış Türk dünyası kadınlarına atfedilecek, alanında sosyal etki üretmiş kadınların konuk olacağı “Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları” adı altında bir etkinlik başlatıyor.

İlk buluşma, 21 Ocak 2025 Salı günü gerçekleşecek.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Hattuşa’nın ulusal ve uluslararası çapta tanıtımını amaçladıklarını belirterek, “Yeşiltaş Buluşmaları ile hem kadınların sosyal yaşamdaki konumunu konuşmuş hem de tarihte iz bırakmış Türk dünyası kadınlarını anmış olacağız” dedi.

Yeşiltaş’ın Hattuşa ile özdeşleşmiş tarihi bir sembol olduğuna vurgu yapan Kaymakam Emine Karataş Yıldız, bilim, sanat, eğitim, gelişim, sosyal girişim, gastronomi gibi çeşitli konularda sosyal etki üreten çağdaş Türk kadınlarını bir araya getireceklerini anlatarak, dünyanın ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’e mührünü basmış Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın adı altında ve kadının toplumsal liderliğinin, yöneticiliğinin ilk tescillendiği yerde yapılacak buluşmaların, büyük anlam taşıyacağını söyledi.

Kaymakam Yıldız, Boğazkale Müzesi’ndeki ilk buluşmaya “Puduhepa ve Kız Kardeşleri” sosyal sorumluluk hareketini başlatan Renan Tan Tavukçuoğlu, Heykeltraş Emel Vardar ve Çorum İş Kadınları Derneği’nin önceki Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semrin Kaleli’nin katılacağını, daha sonra tarihsel bir tur yapılacağını ve Hititolog Prof.Dr. Aygül Süel’le bölgenin kültür değerlerinin konuşulacağını bildirdi.

Etkinliğe, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Boğazkale Belediyesi, Çorum İş Kadınları Derneği, Anitta Hotel ve Namsan Grup katkıda bulunuyor.