Çorum’un turistik belgeli konaklama tesislerinden Dalgıçlar Otel’in 20. yılı yöneticilerin ve personelin katıldığı bir yemekle kutlandı.

Dalgıçlar Otel’in 2004 yılından bu yana faaliyet gösterdiği ve hizmet kalitesinden ödün vermeden kendini geliştirmeye devam ettiği vurgulandı.

Kutlama yemeğine, Ankara’da bulunan Kurucu Başkan Kenan Dalgıç katılamazken, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dalgıç ile kızı, Genel Koordinatör Fevziye Dalgıç Özarslan hazır bulundular ve emektar personele teşekkür plaketi verdiler.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Genel Koordinatör Fevziye Dalgıç Özarslan, otel çalışanlarına, kattıkları değer için teşekkür etti.

Canlı müzik eşliğinde ilerleyen saatlere kadar aileleriyle birlikte coşkuyla eğlenen otel çalışanları, kendilerine verilen değerin bir göstergesi olarak hayat boyu unutmayacakları bir geceyi hafızalarına kazıdılar.