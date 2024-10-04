Çorum’un bölgesel gözlemcisi Özcan Genel, 2024-2025 Sezonunu Kayseri’de açıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, BAL 4.Grup’ta 6 Ekim Pazar günü, Kayseri temsilcisi Yahyalıspor ile Develigücü arasında oynanacak olan 1.hafta maçının gözlemciliğini yapacak. Yahyalı İlçe Stadı’nda, saat 14.00’te başlayacak maçı Ordu bölgesi hakemlerinden Ümit Gürsoy yönetecek olup, yardımcılıklarını ise yine Ordu bölgesinden Rahmi Görçay ve Hakan Balkan yapacak. Aynı bölgeden Barış Düşünüş de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.