Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, bu sezon altyapıdan A takıma çağrılan genç kaleci Timurhan Kartal'dan da övgüyle bahsetti.

Antalya'da futbol hayatına başlayan ve daha sonra Nazilli Belediyespor altyapısında forma giyen Timurhan Kartal, geçtiğimiz sezon başında Çorum FK altyapısına transfer olmuştu. Çorum FK forması ile U16 Gelişim Lig'inde mücadele eden genç kaleci bu sezon başında A takıma çağrılarak antrenmanlara çıkmaya başladı. Bandırmaspor maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında genç kaleciden de övgü dolu sözlerle bahseden Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Timurhan Kartal bizle antrenmana çıktığı sürede boyu uzadı. Gelişime çok müsait bir genç kardeşimiz. Kendisinde o kapasiteyi gördük. Biz hocası olarak ona gerekenleri söylüyoruz. İyide gelişim kaydetti. Kendisinden umutluyuz" dedi.

Editör: RIFAT KARA