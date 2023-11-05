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Trendyol 1.Lig 11.hafta maçında sahasında Keçiörengücü’ne 3-2 yenilen Çorum FK’da fatura beklenildiği gibi Teknik Direktör Tahsin Tam’a kesildi. Deneyimli teknik adam ile yolları ayıran Kırmızı-Siyahlı yönetim bugün gün içerisinde Süper Lig’de Altay ve Hatayspor’u, 1.Lig’de ise Sakaryaspor ve Manisa FK gibi takımlarda görev yapan 44 yaşındaki genç teknik adam ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Akşam saatlerinde Çorum’a gelen Serkan Özbalta, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın da katıldığı imza töreninde Çorum FK ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.