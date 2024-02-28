Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK'da Bandırmaspor maçının hazırlıkları sıkı bir şekilde devam ederken, bugün Teknik Direktör Serkan Özbalta spor basınını tesislerde ağırlayarak koyu bir futbol sohbeti gerçekleştirdi. Gazetemiz Spor Muhabiri Rıfat Kara, Hakimiyet Gazetesi Spor Yönetmeni Halil Öztürk, Kesin Karar Gazetesi Spor Yönetmeni Kadir Söylemez, Kronometre programından Ali Atan ve Ahmet Kaya'nın yer aldığı buluşmada Teknik Direktör Serkan Özbalta sorulan sorulara içtenlikle cevap verdi. Çorum FK'yı tercih ettiği için pişman olmadığını aksine çok mutlu olduğunu ifade eden genç teknik adam, Çorum FK'nın birçok teknik adamın da tercih edeceği kulüplerin başında geldiğini söyledi.

10 TAKIMIN

PLAY-OFF

ŞANSI VAR

Sohbete Çorum FK'nın Play-Off şansını değerlendirerek başlayan Teknik Direktör Özbalta, Eyüpspor dışındaki ilk 10 takımın son haftaya kadar Play-Off mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Bu takımlar içinde Çorum FK'nın da şansının yüksek olduğuna vurgu yapan Özbalta, son haftaya kadar disiplinden ve mücadeleden taviz vermeden çalışacaklarını söyledi.

SON HAFTALARDA

YAN TOP ZAAFIMIZ

ORTAYA ÇIKTI

Çorum FK'da göreve başladıktan sonraki 3 haftalık süreçte takımın yan top zafiyetini giderdiklerini belirten Özbalta, Erzurumspor maçı ile birlikte takımda yan top zafiyetinin yeniden başladığını söyledi. Bu zafiyetimizi gidermek adına sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.

ÇORUM FK ÇOK

RAHAT BİR KULÜP

Çorum FK'nın ligdeki diğer takımlara nazaran daha kaliteli ve çalışma ortamının daha rahat olduğu bir kulüp olduğuna da vurgu yapan Özbalta, "Başkanımız Oğuzhan Yalçın ile iyi bir diyaloğumuz var. Başkanımız maddi olarak bizi hiç yıpratmıyor. Ne teknik heyetimi, ne de oyuncu grubumu üzmüyor. Bu işin içinden geldiği için de bizlere saygı duyuyor. Ligdeki diğer 17 takımı göze aldığımız zaman Çorum FK bu takımların içinde en rahat kulüp durumunda" dedi.

LİGDE KALICI

OLMAK ÖNEMLİ

Trendyol 1.Lig'de kalıcı olmanın da önemine vurgu yapan genç teknik adam, "Ben göreve başlarken başkanımız ile konuştuk. "Başkanım benden ne istiyorsun" dedim. Başkan bana ligde kalıcı olalım göze hoş bir futbol oynayalım dedi. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yürüttük. Bu şekilde çalışırken baktık takımımız iyi bir performans ortaya koyuyor ve devre arasına Play-Off potası içerisinde girdik. O günden sonra da Play-Off'u düşünmeye başladık. Başkanımızın dediği gibi ligde kalıcı olmak çok önemli. Bu çizgide devam edildiği takdirde takımın başında ben olayım veya olmayım bu takım birgün hakettiği Süper Lig'e çıkacaktır" dedi.

LANDRE VE HAKAN

BENİM TRANSFERLERİM

Ara transfer döneminde istediğiniz takviyeleri yapabildiniz mi sorusu üzerine açıklamada bulunan Teknik Direktör Özbalta, "Transfer döneminde başkanımızla konuştuk. Başkanımız ekonomik dengeyi bozmamak adına mevcut kadromuza yardımcı olabilecek 2-3 oyuncu almak istediğini söyledi. Başkanımızın bu talebi sonrası Manisa FK'da bir dönem çalıştığım Hakan Barış ve Loick Landre'nin transfer edilmesini istedim başkanımızda bizi kırmadı ve 2 oyuncuyu da renklerimize bağladık. Hakan'ın performansı giderek artıyor. Landre'de ilk maçı olmasına rağmen Bodrum FK karşısında harika bir maç çıkardı" ifadelerine yer verdi.

OYUNCU GRUBUM

ÇOK AHLAKLI

Yabancı oyuncular mı, yoksa yerli oyuncular mı sorusu üzerine açıklamalarını sürdüren genç teknik adam, "Takımımızda hem yerli, hem de yabancı oyuncularım çok çalışkan ve çok karakterli oyuncular. Özellikle yabancılardan Nalepa ve Zargo Toure'nin müthiş bir iş ahlakı var" dedi.

THOMAS'IN

AĞRILARI

AZALDI

Thomas' Verheydt ile ilgili gelen soru üzerine "Zaman zaman saha kenarında takımı yönetirken maç esnasında bana tribünden Thomas'ı neden oynatmadığıma dair taraftardan sitem geliyordu. Ancak Bodrum FK maçına kadar Thomas'ın ciddi bir bel ağrısı sorunu vardı. Türkiye ve Hollanda'da gördüğü tedavilerin ardından bu dönemde ağrıları azaldı. Ağrıları azaldığı içinde son haftalarda görev vermeye başladık" dedi.

SAHA KENARI

DAHA ZOR

Bir dönem Keçiörengücü'de Sportif Direktörlük yaptığını ifade eden Özbalta, saha kenarımı, saha dışımı zor sorusu üzerine düşünmeden saha kenarı olduğunu belirtti. Teknik Direktör olarak görev yaptığı zaman sadece oyunun taktiksel kısmını düşünmediklerini belirten Özbalta, oyuncularının duygularını da kontrol etmek onları hata yaptığı zaman anlamak gerektiğine vurgu yaptı. Bu açıdan bakıldığı zaman saha kenarında olmanın daha zor olduğunu belirtti.

HOCAYA GÜVEN

TAM OLMALI

Oyuncuları arasındaki ilişkinin çok iyi olduğunu belirten Özbalta, Fatih Sultan Mehmet'in öğretmeni ile arasında geçen bir diyaloğu anlattı. Fatih Sultan Mehmet'in öğretmenine saygı duyması için babası 2.Murat ile öğretmen arasında geçen hikayeyi anlatan Özbalta, 2.Murat'ın kurguladığı durumun ardından Fatih Sultan Mehmet'in öğretmenine çok saygı duyduğunu ve bu saygının devamında Fatih Sultan Mehmet'in birçok başarılara imza attığını söyledi. Hikâyeden yola çıkarak bir futbol kulübünde de hocaya güvenin tam olması gerektiğinin altını çizen genç teknik adam, " Bir futbol kulübünde gerek yönetim, gerekse futbolcular hocaya saygı duyarsa ve o hocaya güven tam olursa o kulüpte bir gün başarı mutlaka gelir. Ben gerek futbolculuk, gerekse teknik direktörlük dönemimde buna birçok kez şahit oldum" dedi.

TARAFTARIMIZ

SABIRLI OLMALI

Taraftarlarla alakalı açıklamalarda bulunan Özbalta, "Türkiye'nin genelinde taraftarlar nedense çok sabırsız. İstiyorlar ki oyunu hep 3.bölgede oynayalım. Savunma düşünmeyelim. Her maçı kazanalım. Ama maalesef futbol bu değil. Futbolun doğasında kaybetmekte var. Bazen kaybedeceksin, bazen kazanacaksın. Önce o sahada mücadele eden futbolcuya saygı duyacaksın. Sonra aşık olduğun renkler adına sabırla takımını destekleyeceksin. Başta da söyledim. Çorum şehri her açıdan Süper Lig'i hak ediyor. Ancak bu zamanla olacak bir şey. Sabretmekle olacak bir şey. O yüzden taraftarımızı da son düdüğe kadar bizi sabırla desteklemesini bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Editör: RIFAT KARA