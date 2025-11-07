Berkay Ç. İdareindeki 55 FV 047 plakalı otomobil Çorum ankara Karayolu Organize Sanayi ışıklarda İbrahim K’nın kullandığı 42 AKV 049 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Y., yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK