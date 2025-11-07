Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, kentte uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda A.Ö., A.E.A., U.A., C.C. ve N.U. yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö., A.E.A. ve U.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

C.C. ve N.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.