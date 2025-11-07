Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, kentte uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK