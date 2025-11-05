Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda A.Y.B. (34) yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'e (14) çarptı. Kazada Buğlem Berra Alptekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Buğlem'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Buğlem hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Buğlem'in 3 gün önce doğum günü olduğu öğrenilirken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.