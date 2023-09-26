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Kaza Osmancık yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Furkan A. idaresindeki 19 AR 494 plakalı otomobil Çorum’dan Osmancık istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Emir A. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale ambulans içerisinde yapıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırada ambulanstan inerek eşyalarını ve telefonunu almak isteyen sürücüyü polis ekipleri tekrar ambulansa bindirdi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Devrilen otomobil kurtarıcı marifeti ile olay yerinden kaldırılırken, sürücüye ait eşyalar, sahibine verilmek üzere polis ekiplerince muhafaza altına alındı.