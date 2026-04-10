Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan S.P. idaresindeki 58 ADA 282 plakalı otomobil, sürücüsünün kar yağışı ve buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yön tabelasına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

