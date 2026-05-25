Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bir otoparkta birlikte vakit geçiren H.Ç, K.K, A.M.Ü. ve B.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç. yaralandı.

Yaralı halde otomobile bindirilen H.Ç. ile K.K, A.M.Ü. ve B.K’nin, Üçtutlar Mahallesi Muratevler 1. Sokak’ta bulunan boş arazideki güvercin barınağına gittikleri öğrenildi.

Şüphelilerin burada otomobilde bulunan pompalı tüfeklerle barınağa ve havaya ateş ettiğini gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden ayrılmak üzereyken polis ekiplerince durdurulan şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, tüfeklere ait fişekler ile 2 bıçak ele geçirildi.

Otomobilde yaralı halde bulunan H.Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürülürken, olay yeri inceleme ekiplerince güvercin barınağı ve çevresinde yapılan çalışmada çok sayıda boş fişek ile vurularak öldüğü değerlendirilen 1 güvercin bulundu.