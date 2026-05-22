Kaza, Bayat Mahallesi Yeni Osmancık Kavşağı’nda meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Osmancık istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak durduruldu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İçeriği Görüntüle

A0Ebfcd7 12C7 4666 8403 068Dd96Acb6D197D4224 8D00 4Afa 8Fa5 08C1Fa19D6C3

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK