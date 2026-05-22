Kaza, Bayat Mahallesi Yeni Osmancık Kavşağı’nda meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Osmancık istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak durduruldu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK