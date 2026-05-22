N.Ö. idaresindeki 06 AAF 82 plakalı otomobil, Çorum-Samsun Karayolu Ahmediye köyü mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobile, aynı istikamette seyreden A.K. yönetimindeki 06 BAT 004 plakalı hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK