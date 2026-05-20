İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Mayıs tarihleri arasında merkezde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürdü.

Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda 7'si firari hükümlü 24 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, 1 "kasten öldürme", 3 "hırsızlık", 2 "dolandırıcılık" ve 1 "cinsel istismar" suçundan aranan kişilerin de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kayıp şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında kayıp başvurusu bulunan 1'i kadın 2’si erkek 3 kişinin de yeri tespit edildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi