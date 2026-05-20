Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi Oto Galericiler Sitesi’nde bir iş yerinin önünde park halindeki otomobilin bagajına, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çanta bırakıldı.

Çantanın araca konulduğunu güvenlik kamerasından gören iş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı.

İmha edilen çantadan spiral makinesi ile araç temizlik malzemeleri çıktı.

Polis ekipleri, çantayı bırakan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK