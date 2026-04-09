Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fikret Deve'ye ait yaklaşık 150 metrekarelik ağılda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Ağıldan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, 150 saman balyası ile 150 metrekarelik ağıl kullanılamaz hale geldi.

Yangınıla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı