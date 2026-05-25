Alınan bilgiye göre U.G.(17) ile B.Ç.(17), Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde tanımadıklarını iddia ettikleri kişi yada kişilerce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzeri iki genç önce darbedildi ardından bıçaklanarak yaralandı.

Yaralı gençler, olay yerinden ayrılarak bir yakınlarını aradı.

Otomobille Kale Mahallesi Aydınlıkevler 6. Sokağa gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler yaralı gençlerin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.