Muhsin K.(39) idaresindeki 06 DEU 838 plakalı otomobil Gazi Caddesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesi önünde park halindeki 06 BBY 990 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen hafif ticari araç ise yol kenarındaki yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaya Ömer Ç.(44) kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile arkadaşı Lokman D.(38), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sedye yardımı ile ambulansa taşınan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri devam eden yaya ve otomobilde bulunan yaralıların aynı nişan eğlencesinden çıktıkları ve alkollü oldukları öğrenildi.