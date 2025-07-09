Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde yaşandı. Saat Kulesi istikametinden Hıdırlık yönüne seyir halinde olan 71 AAN 724 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ulumezar karşısında bulunan işyerine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil askıda kalırken, araçtaki kadın sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Muhabir: Haber Merkezi