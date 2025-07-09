Yılmaz’ın araçlarla ilgili bilgi eksikliklerinin bulunduğunu kaydeden Aşgın, “Halkın tofaşa binmekte zorlandığı dönemde 80’li yıllardaki olimpiyatlara özen dizayn edilmiş, Hamoğlu İş Merkezi’nin yapımı sırasında oraya ilave kat verilmesinin karşılığında alınan aracı depodan çıkardık, bakım yaptırdık ve tekrar nostaljik durumda kullanmak istedik. Bu “buick” marka araç Kılıçcıoğlu başkanımızın alıp kullandığı bir araçtır. Bizim bunun dışında ayrıca buick marka bir makam aracımız yok. Hemşehrilerimizin nostaljik olarak hizmetine sunduğumuz bir araç” dedi.

Kendi döneminde TOGG dışında başka bir makam aracı alınmadığını belirten Aşgın, şunları söyledi:

“Evet, 2014 model 350 bin km’de zaman zaman da yolda arızalanan audi marka aracımız var. Ama bu 2014’de alınmış. Transporter dediğimiz minibüs de benim dönemimde alınmadı. Bu da 2014 model bir araç. Benim dönemimde sadece TOGG alındı. Onurla, gururla TOGG’a biniyorum. Bir diğer minibüs ise asla makam aracı statüsünde değildir. Belediyemizin hizmet aracıdır. Geçtiğimiz gün Güney Kore’den 9 kişilik heyet gelmişti. Biz bu tür heyetler için yıllardır Samsun’dan araç istiyorduk. Şu an bu araç, iki hizmet gördü. Bir tanesi Ulaştırma Bakanı’nın Çorum’a gelişinde heyeti dolaştırdık, ikincisinde ise Güney Kore’den gelen heyeti bu araçla taşıdık.

Çamur at izi kalsın diye bu tür ifadeleri doğru bulmuyorum. Kamu malının bir kuruşuna halel gelmez bizden. Belediyemizde tüyü bitmemiş yetimin bir kuruşuna en yakınındaki kardeşim de göz dikse onun gözünü ben oyarım. Varsa bir hukuka uygunsuzluk, bunun gereğini yapmak benim boynumun borcudur.”

Muhabir: Haber Merkezi