Belediye Meclisi’nde gündem dışı bölümde söz alan Yılmaz, geçtiğimiz aylarda reklamların Ak Parti yöneticisine, konser organizasyonlarının ise belediyeden emekli birisine verildiğini söylediklerini belirterek, Çorum Belediyesi’nde bir de araç saltanatı olduğunu söyledi. Yılmaz, “İmar değişikliği planına karşı Çorum Belediyesi araç mı talep ediyor diye sormuştuk? Şimdi soruyoruz, hangi imar değişikliği karşısında bu makam aracını aldınız? Biz bunu sorunca her şeye karşısınız diyorsunuz” dedi.

Çorum Belediyesi’nin asli işleri dışında her şeyi yapan belediyeye dönüştüğünü ifade eden Yılmaz, “Stadı belediye, yüzme havuzunu belediye, müzeyi belediye yapar. Har vurup harman savurmadan Çorum Belediyesi kaynaklarını asli işlerine harcasın. Bakın Ata sokaklara fosseptik kokusundan girilmiyor” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi