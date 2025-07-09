Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında gündem dışı söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanı Arslan Kaynar, Hz. Muhammed’e yönelik yayınladığı karikatür nedeniyle Leman Dergisi’ne ve destekçilerine sert tepki gösterdi.

Bu yapılanın ne sanat, ne ifade özgürlüğü ne de hiciv olmadığını kaydeden Kaynar, “Bu düpedüz küfürdür, ihanettir, İslam düşmanlığıdır. Türk milletinin manevi değerlerine açılmış savaş ilanıdır. Bu ihanetin hesabı sorulacaktır. Hem milletin vicdanında, hem de hukukun önünde hesap verecekler. Türk milletinin değerlerine kurşun sıkılmıştır ve buna cevapsız kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi