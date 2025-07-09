Yeniden Refah Partisi Belediye Meclisi Üyesi Kadir Boruç, iklim yasasının Meclis’ten geçtiğini belirterek, “İlerde bu yasanın hepimize he kadar zarar vereceğini, uygulamaya geçildiğinde göreceğiz” dedi.

Belediye Meclisi’nde gündem dışı bölümde konuşan Boruç, konuşmasına Pençe kilit operasyonunda şehit düşen 12 mehmetçiğe Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Kamuoyunda üstü bir şekilde örtülmek istenen iklim yasası ile ilgili konuşmak istediğini belirten Boruç, “İklim yasası Meclis’ten geçti. İlerde bu yasanın hepimize he kadar zarar vereceğini, uygulamaya geçildiğinde göreceğiz.

Çorum merkezde birkaç yerde altyapı çalışmaları var. Belediyemiz altyapı çalışmalarında iyi çalışıyor. Altyapı ve kanalizasyon işlemlerinde, asfaltlama işlemlerinde bir yeri yapıyoruz, iki sene sonra tekrar yapıyoruz. İkbal evlerde bunun tespitini yaptım. İki yıl önce asfaltlanan bölge şimdi tekrar kazıldı. Bir sefer masraf yapılsın ama uzunca dokunulmasın” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi