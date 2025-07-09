CHP Belediye Meclisi Üyesi Müslüm Acar, Çorum’da kene konusunun ana gündem olmaya başladığını belirterek, “Bu yıl kene popülasyonu da fazla. Özellikle keneyle biyolojik mücadele çok önemli. Bu konuda yetersiz kalındığını belirtmek istiyorum. Bir mesire alanında kene görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Halkımız, düzgün ve sağlıklı bir şekilde ilaçlama yapılmasını istiyor” dedi.

Belediye Meclisi’nde gündem dışı bölümde konuşan Acar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yolda, İYC kavşağı ve borsa kavşağındaki yolda yaşanan sıkıntıları da dile getirdi.

Acar, “Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yolda bulunan orta refüjün uzunluğu, yaya geçitlerini ciddi şekilde zorlaştırmakta. Gün içerisinde yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı bölgede vatandaşlarımızın güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmesi için gerekli altyapı bulunmamaktadır. Bahse konu alanda birçok trafik kazası yaşanmıştı. Mevcut durumun hastane çalışanları ve hasta yakınları açısından mağduriyet oluşturduğu ortadadır. Burası için asansörlü üst geçidin yapılması elzem haline gelmiştir.

Pazartesi Pazarı’nın kurulduğu günlerde İYC kavşağında uzun trafik kuyruğu oluşmaktadır. Bu bölgede de acilen dalma yol veya köprülü yol ihtiyaç haline gelmiştir. Aynı şekilde borsa kavşağına da dalma yol veya köprülü yol ihtiyaç haline gelmiştir. Buralar Karayolları uhdesinde olabilir ama sorunu yaşayan Çorum halkıdır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi