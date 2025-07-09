Leman dergisi protestosunda Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kemalistlere edilen küfürlere tek bir kelime bile edilmediğini kaydeden Yılmaz, “Aynı gün Tekirdağ milletvekiliniz, ‘bizim için peygamberimiz ve cumhurbaşkanımız kutsalımızdır’ dedi. Buna karşı hiç sesiniz çıkmadı. Daha dün yeliz kod adlı eski vekiliniz Cumhuriyet’i darbe olarak adlandırdı. Buna karşı hiç mi çıt çıkarmayacağız. Dürüst olacağız, herkese, her inanca saygılı olacağız. Kim kötüyse, partisine, görüşüne bakılmaksızın ona kötü diyeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi