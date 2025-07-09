Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Gülabibey Mahallesi’nde bulunan bir alanın trampası için, Bedesten Aile Yaşam Merkezi Projesi için SOGEP’ten 6 milyon 729 bin 323 TL hibesi alımı ve eş finansman için, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın vereceği araç hibesi için, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne araç alımı için ve Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı’nca İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün eğitim faaliyetleri için 10 milyon lira hibe verilmesi amacıyla Belediye Başkanı Aşgın’a yetki verildi.

Muhabir: Haber Merkezi