Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı oturumunda gündem dışı bölümde konuşan Aşgın, konuşmasına Sivas/Madımak katliamını kınayarak başladı. Aşgın, “Ayrılık tohumları ekmek isteyenlere, toplumda huzuru kaçırmak isteyenlere, milletimizi birbirine düşürmek isteyenlere rabbim bir daha fırsat vermesin. Bu olaylardan ders çıkaralım. Bu katliamda hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum” dedi.

28 Mayıs-4 Temmuz 1980 tarihlerinde ise Çorum’da fitne ateşinin yakıldığını kaydeden Aşgın, “Alevi ile Sünni’yi, aslında ezelden beri kardeş olan vatandaşlarımızı birbirine düşürmek için bir fitne ateşi yakıldı. Olaylarda hayatını kaybedenlerin hepsi bizim kardeşimiz. 57 vatandaşımız bu menfur olayda yaşamını yitirdi. Aradan 45 yıl geçti. Çorum bu yaralarını sarmaya devam ediyor. Barışın, kardeşliğin şehrinde bu yaralarımız hamdolsun sarıldı. Çorum olaylarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum.

Çorum’da alevisiyle sünnisiyle, Türkü, Kürdü, Çerkesi ile bir beraber ve kardeşiz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıyız, asla böyle bir duruma müsaade etmeyeceğiz.

Gerek Başbağlar, gerek Çorum, Maraş, gerek Sivas olayları bize şunu gösteriyor. Bizim bir ve beraber ve kardeş olmamız lazım. Biz Çorum Belediye Meclisi olarak buradan haykırıyoruz, biriz, beraberiz ve kardeşiz” ifadesini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi