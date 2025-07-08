18 Ocak’ta İlker G. (40) idaresindeki 06 BSR 534 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in (16) kullandığı 19 ADS 614 plakalı motosiklete çarpmış, 280 metre otomobilin altında sürüklen motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsünün alkol muayenesinde 2,77 promil alkollü olduğu belirlenmişti.



19 Ocak’ta "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "olası kastla adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden motokurye Mert Ali Yigen’in bu gün görülen duruşmasına katılan ailesi, yakınları ve arkadaşları olayın kaza deği cinayet olduğunu belirterek, otomobil sürücüsü İlker G.’nin hak ettiği cezaya çarptırılmasını beklediklerini söyledi.